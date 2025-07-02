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Тото Вольфф о проблемах болида «Мерседес»: «Это какой-то день сурка»

Вольфф высказался о проблемах болида «Мерседес».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что команда не сможет добиться одинаково эффективной работы болида на разных трассах и в разных условиях. При этом отметив, что возникающие периодически проблемы команду раздражают.

Болид «Мерседеса» не первый год очень хорошо проявляется себя в прохладных условиях и на трассах с гладким асфальтом. В то время как в жарких условиях и на треках с абразивным асфальтом у «Мерседеса» начинаются проблемы с темпом.

Одним из подобных контрастных моментов стали результаты «Мерседеса» в последних гонках, когда Джордж Расселл сначала сумел победить на Гран-при Канады, а через две недели на Гран-при Австрии не смог ничего противопоставить конкурентам и финишировал лишь 5-м, притом что отставание от победителя гонки превысило минуту.

«Шансы на Гран-при Великобритании? Дайте я посмотрю прогноз погоды. Не более 20 градусов? Ну, тогда мы точно выиграем (смеется).

На самом деле, природу этих болидов невозможно постичь до конца. Всегда будут трассы, которые будут подходить вашей машине лучше, и хуже, и даже самые умные в мире инженеры не в силах это исправить.

В календаре есть несколько трасс, на которых «Мерседес» должен быть конкурентоспособен, и «Сильверстоун» определенно входит в их число. И здорово, если мне придется надеть свитер (намекая на прохладную погоду), потому что такие условия всегда хорошо подходили «Мерседесу».

Но на самом деле мне уже надоели свои собственные объяснения из серии: «Мы многому научимся и станем сильнее».

Это какой-то не прекращающийся день сурка. Тем не менее, есть пара вещей, которые мы отметили для себя после гонок в Барселоне и Монреале – с точки зрения того, как мы работаем с настройками, как подбираем механический баланс болида. У нас явно что-то было не так, но данный вопрос мы должны решить.

Было бы весьма неприятно, если бы в таких условиях мы вели борьбу за титул. Но мы ее не ведем. Так что мы тщательно проанализируем данные после Австрии, а потом поедем в Сильверстоун», – рассказал Вольфф.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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