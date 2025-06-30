Шарль Леклер: «Мог лучше сработать на старте, но лидерство мы бы удерживали максимум 3-4 круга»

«Феррари» не могла бороться с «Маклареном» в Австрии – считает Леклер.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Австрии, признав, что вряд ли мог бы улучшить результат гонки, если бы лучше исполнил какие-то моменты.

Леклер в Австрии занял третье место, однако отставание от обоих пилотов «Макларена » получилось существенным.

«Не сказал бы, что в гонке для меня были какие-то ключевые моменты, которые могли бы изменить ситуацию. Понятно, что я мог бы чуть лучше сработать на старте, поравняться с Ландо [и получить шанс выйти в лидеры]. Может быть, это бы немного изменило ситуацию, но лидерство мы бы удерживали максимум 3-4 круга.

Не думаю, что нам бы хватило темпа, чтобы остаться в лидерах. И, по сути, для меня с первого поворота и до самого конца гонка получилась очень скучной. Я был сам по себе, при этом стараясь справиться сразу с несколькими проблемами. Хотя я бы не стал называть это проблемами – скорее нам приходилось заниматься определенными вещами, с учетом нашего текущего положения. Не буду вдаваться в детали, но использовать технику «отпусти и катись» (гонщики раньше отпускают педаль газа перед поворотами и доезжают по инерции, обычно в целях экономии топлива) было не очень приятно.

При этом второй и третий отрезки прошли лучше, что не может не радовать. Однако за исключением старта я бы не сказал, что в этой гонке у нас были какие-то ключевые моменты, которые мы могли исполнить лучше», – рассказал Леклер.

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