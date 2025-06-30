  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Мог лучше сработать на старте, но лидерство мы бы удерживали максимум 3-4 круга»
3

Шарль Леклер: «Мог лучше сработать на старте, но лидерство мы бы удерживали максимум 3-4 круга»

«Феррари» не могла бороться с «Маклареном» в Австрии – считает Леклер.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Австрии, признав, что вряд ли мог бы улучшить результат гонки, если бы лучше исполнил какие-то моменты.

Леклер в Австрии занял третье место, однако отставание от обоих пилотов «Макларена» получилось существенным.

«Не сказал бы, что в гонке для меня были какие-то ключевые моменты, которые могли бы изменить ситуацию. Понятно, что я мог бы чуть лучше сработать на старте, поравняться с Ландо [и получить шанс выйти в лидеры]. Может быть, это бы немного изменило ситуацию, но лидерство мы бы удерживали максимум 3-4 круга.

Не думаю, что нам бы хватило темпа, чтобы остаться в лидерах. И, по сути, для меня с первого поворота и до самого конца гонка получилась очень скучной. Я был сам по себе, при этом стараясь справиться сразу с несколькими проблемами. Хотя я бы не стал называть это проблемами – скорее нам приходилось заниматься определенными вещами, с учетом нашего текущего положения. Не буду вдаваться в детали, но использовать технику «отпусти и катись» (гонщики раньше отпускают педаль газа перед поворотами и доезжают по инерции, обычно в целях экономии топлива) было не очень приятно.

При этом второй и третий отрезки прошли лучше, что не может не радовать. Однако за исключением старта я бы не сказал, что в этой гонке у нас были какие-то ключевые моменты, которые мы могли исполнить лучше», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Австрии: «Макларены» рискованно рубились за победу, главный герой – середняк

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Гран-при Австрии
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoМакларен
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен останется в «Ред Булл», только если Хорнер будет уволен или ограничен в полномочиях (AMuS)
224 минуты назад
Тото Вольфф: «На Гран-при Австрии были не лучшие для «Мерседеса» условия, но это не объясняет такого отставания»
45 минут назад
Резервный пилот «Альпин» Арон проведет дебютные практики «Ф-1» за «Заубер»
56 минут назад
Гельмут Марко: «Бессмысленно менять Цуноду сейчас»
7сегодня, 12:33
Календарь «Ф-1» на сезон-2026: 24 гонки, Мадрид заменит Имолу, Гран-при Монако перенесен на июнь
16сегодня, 12:30
Главные моменты в истории автоспорта России: от первой гонки до дебюта в «Ф-1»
сегодня, 12:00Спецпроект
Флавио Бриаторе: «Такой уровень выступлений «Альпин» начинает вызывать все больше опасений»
сегодня, 11:44
Тото Вольфф о составе пилотов «Мерседеса»: «Все вопросы будут решены к летнему перерыву в чемпионате»
2сегодня, 11:17
Первые тесты болидов «Ф-1»-2026 пройдут за закрытыми дверями
1сегодня, 10:59
«Ф-1» подтвердила 11 дней тестов в январе и феврале 2026-го, Гран-при Азербайджана перенесен на субботу
1сегодня, 10:39
Ко всем новостям
Последние новости
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
сегодня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1сегодня, 06:15
«Формула-1» с Брэдом Питтом заработала 144 млн долларов в мировом прокате за выходные
16вчера, 17:15Кино
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15