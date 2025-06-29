Джордж Расселл о прогнозе на Гран-при Великобритании: «Это очень хорошие новости»

Расселл надеется отыграться на Гран-при Великобритании.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл не лучшим образом провел гонку в Австрии, поскольку болид «Мерседеса» снова столкнулся с проблемами в условиях сильной жары и абразивного асфальта на трассе.

Однако на Гран-при Великобритании, по предварительному прогнозу, ожидается температура не сильно выше 20 градусов, что, по мнению Расселла, должно дать «Мерседесу» хорошие шансы побороться за победу.

«На Гран-при Великобритании ожидается около 20 градусов тепла? Замечательно! «Сильверстоун» – вообще самая высокоскоростная трасса в чемпионате, но зато там уложен практически новый асфальт. Так что это хорошие новости.

Будет здорово, если температура и правда будет примерно такой же, как в прошлом году. Тогда тоже, вроде бы, было примерно 20 градусов. А это довольно прохладно. И мы тогда оказались на поуле. Но вот если бы Гран-при Великобритании проходил две недели назад, там был бы уже 31 градус. И в таких условиях мы в этом году на поул точно не попадем», – рассказал Расселл.

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