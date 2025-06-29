Джордж Расселл: «Я, конечно, ждал плохую гонку, но все прошло даже хуже, чем можно было представить»

Расселл признал нехватку скорости на этапе в Австрии.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что в таких условиях у команды не было никаких шансов добиться чего-то большего, чем пятое место.

«Можно сказать, что это был идеальный шторм. Здесь один из самых жестких и абразивных асфальтов за весь сезон. «Ред Булл Ринг» – очень скоростная трасса, вы проезжаете много кругов. Так что да, огромное количество кругов при температуре трассы в 50 градусов. Так что это и правда можно назвать идеальным штормом.

Я, конечно, ждал плохую гонку, но все прошло даже хуже, чем я мог себе представить. И проблема совершенно очевидна. Ведь буквально недавно мы выиграли в Канаде – где у нас не было перегрева шин, там мы были быстрейшими.

Но как только мы попадаем на трассу, где начинается хотя бы небольшой перегрев шин, мы сразу очень сильно теряем в скорости. Честно говоря, команда вот уже шесть месяцев упорно работает над поиском решения данной проблемы. У нас есть идеи, но пока ни одна из них не дала существенного результата.

Так что мы просто старались минимизировать возможные потери. И я горжусь тем, что почти в каждой гонки мы добиваемся более или мене максимального для команды результата. Сегодня это было пятое место, чего-то большего мы точно не смогли бы достичь», – рассказал Расселл.

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