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Экклстоун впервые поднялся на подиум «Ф-1», чтобы вручить Норрису медаль, по просьбе президента ФИА

Экклстоун впервые вручил приз победителю гонки «Ф-1».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун посетил Гран-при Австрии и вручил медаль президента ФИА победителю гонки – пилоту «Макларена» Ландо Норрису.

94-летний британец впервые поднялся на подиум. Экклстоун отметил, что принял участие в церемонии по просьбе президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который не смог приехать в Штирию.

Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен сошел

Фото: соцсети ФИА

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoБерни Экклстоун
logoМохаммед бен Сулайем
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
Гран-при Австрии
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