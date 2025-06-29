Экклстоун впервые поднялся на подиум «Ф-1», чтобы вручить Норрису медаль, по просьбе президента ФИА

Экклстоун впервые вручил приз победителю гонки «Ф-1».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун посетил Гран-при Австрии и вручил медаль президента ФИА победителю гонки – пилоту «Макларена » Ландо Норрису .

94-летний британец впервые поднялся на подиум. Экклстоун отметил, что принял участие в церемонии по просьбе президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который не смог приехать в Штирию.

Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен сошел

Фото: соцсети ФИА