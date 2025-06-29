Ландо Норрис: «Атаковал на протяжении всей дистанции гонки, битва с Пиастри вышла отличной»

Норрис рад победе на Гран-при Австрии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги победного для себя Гран-при Австрии , отметив, что получил большое удовольствие от борьбы за первое место со своим напарником Оскаром Пиастри .

«Гонка была тяжелой. Я атаковал на протяжении всей дистанции заезда. Было сложно, жарко, напряженно, но в итоге команда добилась превосходного результата. Дубль – это как раз тот результат, которого мы хотели достичь, мы снова смогли это сделать, я доволен.

Битва с Оскаром вышла отличной, это уж точно! Было весело. Да, очень напряженно, по крайней мере для меня, но весело. Отличное сражение и мои поздравления Оскару.

Надеюсь, зрителям тоже понравилось, но вести эту борьбу из кокпита было тяжело. Особенно когда у Оскара появлялась возможность использовать DRS.

Система DRS на этой трассе работает очень эффективно, так что оторваться было трудно. Но когда мне все же удалось это сделать, я смог контролировать ситуацию. Хотя Оскар все равно был очень быстр», – рассказал Норрис.

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