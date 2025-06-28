Шарль Леклер: «Похоже, обновления работают так, как ожидалось»

Леклер сравнил темп «Феррари» и «Макларена» в Австрии.

Пилот «Феррари » оценил темп болида после второго места в квалификации к Гран-при Австрии.

«Думаю, по большей части мы теряем на высокой скорости, что и ожидалось.

Мы ожидали, что будем терять относительно «Макларена » на высокой скорости, но мы также полагали, что будем уступать им еще сильнее на низкой – но в этом случае все оказалось немного не так.

Мы привезли обновления и все еще пытаемся понять, как именно они повлияли на машину. Похоже, все работает так, как ожидалось», – сказал Леклер.

Гран-при Австрии-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

