Шарль Леклер: «Похоже, обновления работают так, как ожидалось»
Леклер сравнил темп «Феррари» и «Макларена» в Австрии.
Пилот «Феррари» оценил темп болида после второго места в квалификации к Гран-при Австрии.
«Думаю, по большей части мы теряем на высокой скорости, что и ожидалось.
Мы ожидали, что будем терять относительно «Макларена» на высокой скорости, но мы также полагали, что будем уступать им еще сильнее на низкой – но в этом случае все оказалось немного не так.
Мы привезли обновления и все еще пытаемся понять, как именно они повлияли на машину. Похоже, все работает так, как ожидалось», – сказал Леклер.
Гран-при Австрии-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
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