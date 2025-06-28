Макс Ферстаппен: «Не трогали машину после 3-й практики. С повышением температуры трассы и усилением ветра у нас все просто развалилось»

Ферстаппен рассказал о причинах неудачи в квалификации.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации, отметив, что в любом случае не смог бы претендовать на поул из-за проблем с настройками болида.

В то же время, из-за попадания под желтые флаги, вызванные разворотом Пьера Гасли, Ферстаппен в гонке будет стартовать лишь с 7-й позиции.

«Да, безусловно, такие условия не очень хорошо подходят нашему болиду. И отставание от времени поула действительно очень велико. И в квалификации ощущения были не очень хорошими.

Не думаю, что у нас есть какие-то серьезные ожидания от гонки. Все те же жаркие условия, которые явно не идут нам на пользу. Да и в этом сезоне не было случаев, когда в гонке мы были более конкурентоспособными, чем в квалификации. Но посмотрим, что мы сможем сделать завтра.

И мне бы не хотелось говорить об обновлениях болида, потому что я думаю, что к сегодняшней ситуации явно привели не только новинки. Просто мы внезапно сделали шаг назад, а это явно не то, что хочешь видеть в квалификации.

Мы не трогали машину после третьей практике. Внесли только совсем минимальные изменения, которые вообще не должны влиять на баланс машины. Да, со всем можно справиться, но с повышением температуры трассы и усилением ветра у нас все просто развалилось», – рассказал Ферстаппен.

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