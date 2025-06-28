Из-за горящей травы квалификация к Гран-при Австрии прервана красными флагами

Горящая трава вновь вмешалась в заезды «Ф-1».

Второй сегмент квалификации к Гран-при Австрии прерван красными флагами. Причиной стал пожар на обочине.

Ранее из-за горящей травы неоднократно прерывали сессии на Гран-при Японии . Тогда возгорания вызвали искры, которые высекали болиды «Формулы-1».

ФИА сообщила, что в Шпильберге причиной пожара стали не искры, а машина, выехавшая за пределы трассы.

Болид в искрах от соперника – великое фото «Ф-1». Его история – боевик