Из-за горящей травы квалификация к Гран-при Австрии прервана красными флагами
Горящая трава вновь вмешалась в заезды «Ф-1».
Второй сегмент квалификации к Гран-при Австрии прерван красными флагами. Причиной стал пожар на обочине.
Ранее из-за горящей травы неоднократно прерывали сессии на Гран-при Японии. Тогда возгорания вызвали искры, которые высекали болиды «Формулы-1».
ФИА сообщила, что в Шпильберге причиной пожара стали не искры, а машина, выехавшая за пределы трассы.
Болид в искрах от соперника – великое фото «Ф-1». Его история – боевик
Опубликовал: Михаил Ширяев
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