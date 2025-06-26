  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ланс Стролл о критике со стороны экспертов: «В «Формуле-1» люди склонны к недальновидным мнениям»
0

Ланс Стролл о критике со стороны экспертов: «В «Формуле-1» люди склонны к недальновидным мнениям»

Стролл не обращает внимания на критиков.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал, что его не интересуют мнения различных экспертов, которые считают, что канадцу следовало бы покинуть «Формулу-1» и уступить место другому гонщику.

«Мне кажется, что в «Формуле-1» люди склонны к недальновидным мнениям. Проводишь две хорошие гонки подряд – и ты уже лучший в мире гонщик. Проводишь две плохих гонки – и все, ты уже недостаточно хорош, тебя вообще не должно быть в «Формуле-1», ты полное дерьмо и так далее.

Таков уж этот бизнес. Так было всегда. И так будет всегда. На самом деле все просто – когда ты проводишь плохую гонку, тебе и самому это не нравится. А когда ты хорош – ты этому рад. Просто такова ситуация.

Лично я предпочитаю сосредоточить свое внимание на том, что я делаю, и на людях вокруг меня, на моем инженере, на моей команде, в которой знают, что происходит на самом деле, знают о причинах, и о том, как улучшить ситуацию», – рассказал Стролл.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoЛанс Стролл
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «Мы с Пиастри хотим честно бороться друг с другом, действуя на пределе возможностей, но не повторяя того, что случилось в Канаде»
44 минуты назад
Шарль Леклер о болиде 2026 года: «Это не самая приятная в управлении машина. Пока с трудом представляю, как будут выглядеть гонки»
1сегодня, 17:10
Андреа Кими Антонелли о первом подиуме: «Этот результат поможет немного расслабиться при управлении болидом»
сегодня, 16:35
Льюис Хэмилтон: «Пока не знаем, какой эффект на «Феррари» произведут новинки»
2сегодня, 16:08
«Такой уровень выступлений, как на Гран-при Канады, все-таки был разовым событием». Джордж Расселл – о шансах на Гран-при Австрии
1сегодня, 15:35
Карлос Сайнс: «Норрису чего-то не хватает для оптимального управления болидом – к сожалению, это случилось в год борьбы за титул»
сегодня, 15:16
Макс Ферстаппен: «Уверен, для Феттеля всегда найдется место в «Ред Булл», какой бы ни была его роль»
2сегодня, 14:50
Фернандо Алонсо: «На Гран-при Австрии «Астон Мартин» может быть чуть сложнее, чем в последних гонках»
сегодня, 14:36
Оскар Пиастри: «Инцидент в Канаде не привел к изменениям в «Макларене». Норрис неправильно оценил ситуацию – он сам это признал и извинился»
1сегодня, 14:24
«Это же шутка? Меня спрашивают об этом на каждой пресс-конференции». Макс Ферстаппен отказался отвечать на вопрос про риск дисквалификации
2сегодня, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото