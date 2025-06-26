Ланс Стролл о критике со стороны экспертов: «В «Формуле-1» люди склонны к недальновидным мнениям»

Стролл не обращает внимания на критиков.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл рассказал, что его не интересуют мнения различных экспертов, которые считают, что канадцу следовало бы покинуть «Формулу-1» и уступить место другому гонщику.

«Мне кажется, что в «Формуле-1» люди склонны к недальновидным мнениям. Проводишь две хорошие гонки подряд – и ты уже лучший в мире гонщик. Проводишь две плохих гонки – и все, ты уже недостаточно хорош, тебя вообще не должно быть в «Формуле-1», ты полное дерьмо и так далее.

Таков уж этот бизнес. Так было всегда. И так будет всегда. На самом деле все просто – когда ты проводишь плохую гонку, тебе и самому это не нравится. А когда ты хорош – ты этому рад. Просто такова ситуация.

Лично я предпочитаю сосредоточить свое внимание на том, что я делаю, и на людях вокруг меня, на моем инженере, на моей команде, в которой знают, что происходит на самом деле, знают о причинах, и о том, как улучшить ситуацию», – рассказал Стролл.

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