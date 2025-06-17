Гран-при Канады останется в календаре «Ф-1» до 2035 года
«Формула-1» объявила о четырехлетнем продлении контракта на проведение Гран-при Канады.
Чемпионат продолжит приезжать в Монреаль как минимум до 2035 года включительно.
Со следующего сезона этап будет проводиться в более ранние сроки. В этом году гонка состоялась 15 июня, в следующем намечена на 24 мая.
«Ф-1» представила календарь на сезон-2026: 24 гонки, Мадрид заменит Имолу, Гран-при Монако перенесен на июнь
Гран-при Канады и «Инди-500» будут пересекаться раз в пять лет (Autosport)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости