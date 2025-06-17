Гран-при Канады останется в календаре «Ф-1» до 2035 года

«Формула-1 » объявила о четырехлетнем продлении контракта на проведение Гран-при Канады.

Чемпионат продолжит приезжать в Монреаль как минимум до 2035 года включительно.

Со следующего сезона этап будет проводиться в более ранние сроки. В этом году гонка состоялась 15 июня, в следующем намечена на 24 мая.

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