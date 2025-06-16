Гельмут Марко: «Мерседесу» удалось преподнести сюрприз на Гран-при Канады, а вот «Макларен» не убедил»

Марко оценил итоги Гран-при Канады.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко высказался о выступлении ведущих команд на Гран-при Канады, отметив, что он ждал большего от «Макларена», и наоборот не ожидал такой скорости от «Мерседеса».

«Во-первых, это была отличная гонка, и «Мерседесу » действительно удалось преподнести сюрприз. В гонке они были чертовски быстры, и при этом у «Мерседеса» не было проблем с шинами. По крайней мере, не такие, как ожидалось.

А вот «Макларен» на этой трассе не убедил. Что также стало для нас сюрпризом. Макс слишком сильно атаковал в начале гонки, когда пытался давить на Расселла . В третьей части гонки он вновь стал быстр. И там дела пошли хорошо. Но, опять же, «Мерседес» был очень быстр, а износ шин у них был не хуже, чем у конкурентов», – рассказал Марко.

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