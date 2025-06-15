Оскар Пиастри о столкновении с Норрисом: «Пока не видел повтора, но не думаю, что случившееся изменит подход – мы продолжим бороться друг с другом»

Пиастри высказался о столкновении с Норрисом в Монреале.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что пока не может ничего сказать об инциденте с участием Норриса , поскольку не видел повтор момента.

«Понятно, что это далеко не лучшая ситуация, но я пока даже не видел повтора инцидента, так что точно не знаю, что там произошло.

Но если Ландо уже взял на себя всю ответственность – думаю, это уже обо всем говорит. Просто в целом не самая простая для нас гонка и далеко не идеальный финиш.

Думаю, что в целом [до момента столкновения] мы честно вели борьбу. Он совершил смелый маневр в 10-м повороте, прижал меня в шикане, и в целом это была жесткая, но на тот момент честная борьба.

Опять же, я пока не видел повтор инцидента, но я не думаю, что у Ландо там были какие-то дурные намерения. Просто не повезло. Понятно, что сейчас я пойду и посмотрю повторе, но понятно и то, что мы боремся друг с другом за победу в чемпионате, и надо сказать спасибо команде за то, что нам дают вот так бороться.

Так что я не думаю, что случившееся сегодня изменит общий подход. Мы продолжим бороться друг с другом по ходу сезона», – рассказал Пиастри.

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