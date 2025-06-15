«Макларен» впервые в 2025-м не попал на подиум, Пиастри завершил серию из 8 призовых мест подряд
«Макларен» остался без призов впервые в сезоне.
Оскар Пиастри финишировал четвертым на Гран-при Канады, Ландо Норрис сошел после столкновения с напарником по «Макларену» и был классифицирован 18-м.
Британская команда впервые в 2025 году осталась без подиума. Пиастри и Норрис – лидеры по попаданиям в топ-3 в нынешнем сезоне (по восемь), при этом австралиец завоевал свои восемь трофеев подряд – серия продолжалась с Гран-при Китая по Гран-при Испании.
Пиастри и Норрис столкнулись на Гран-при Канады – британец сошел с дистанции
Гран-при Канады-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис сошел после столкновения с Пиастри
Опубликовал: Михаил Ширяев
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