«Макларен» впервые в 2025-м не попал на подиум, Пиастри завершил серию из 8 призовых мест подряд

«Макларен» остался без призов впервые в сезоне.

Оскар Пиастри финишировал четвертым на Гран-при Канады, Ландо Норрис сошел после столкновения с напарником по «Макларену » и был классифицирован 18-м.

Британская команда впервые в 2025 году осталась без подиума. Пиастри и Норрис – лидеры по попаданиям в топ-3 в нынешнем сезоне (по восемь), при этом австралиец завоевал свои восемь трофеев подряд – серия продолжалась с Гран-при Китая по Гран-при Испании .

Пиастри и Норрис столкнулись на Гран-при Канады – британец сошел с дистанции

Гран-при Канады-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис сошел после столкновения с Пиастри