Ландо Норрис: «Было бы здорово попасть на подиум. Но достичь этой цели будет трудно»
Норрис надеется попасть на подиум в Монреале.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о целях на предстоящий Гран-при Канады, в котором он будет стартовать с 7-й позиции.
«В первом повороте [на старте] здесь трудно что-то сделать. Но гонка будет длинной, впереди много кругов и много возможностей совершить обгоны и прорваться вперед.
Было бы здорово попасть на подиум. Сегодня это наша цель, хотя достичь ее будет тяжело. На каких-то стадиях гонки нужно будет набраться терпения, а на каких-то действовать более агрессивно. Соблюдать баланс», – рассказал Норрис.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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