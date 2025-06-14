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Ландо Норрис: «Определенно худшая пятница «Макларена» в году»

«Макларен» провел тяжелейшую пятницу сезона-2025 по версии Норриса.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги первых практик перед Гран-при Канады, которые он завершил седьмым и вторым.

«[Новые детали] ощущаются примерно так же, честно говоря, но скорее дело в том, что сложно сделать выводы по одной трассе. Тем более это уникальный автодром, учитывая количество кочек, неровностей и низкий уровень сцепления.

Так что пока рано судить, однако все эти вещи должны развивать машину в нужном направлении и позволить мне лучше ее чувствовать, а это здорово. Но я бы сказал, трудный день – пожалуй, один из труднейших для нас в этом году.

Немного не хватает темпа в сравнении с некоторыми другими командами. И, возможно, в конце такого не было видно, но просто тяжело собрать круг, ехать стабильно – у меня был один хороший круг за всю сессию. Впереди много работы.

Думаю, нужно привести болид в лучшее состояние. Это сложная трасса, и пятница стала для нас определенно худшей в этом году на данный момент, я бы сказал. Худшей не в плане темпа, а по тому, как тяжело было собрать все воедино, как много было сложностей. Мы не так сильно отстаем, просто необходимо немного улучшить управляемость», – отметил Норрис.

В то же время Ландо оптимистично настроен перед оставшейся частью уик-энда:

«Считаю, мы по-прежнему в хорошем положении, просто борьба настолько плотная – все соперники рядом. «Мерседес» теперь кажется очень и очень быстрым, как и в прошлом году на этом треке – тогда он был явно лучшим. Мы ожидали, что команда будет быстрой, и она это доказала.

Но фактически я жалуюсь, что я не первый! Мы все равно где-то рядом. Надо немного все упростить, сделать болид чуть более удобным для управления. Мы рядом, и в данный момент я бы не сказал, что мы быстрейшие, но кто знает».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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