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Оскар Пиастри: «Новинки сработали в соответствии с ожиданиями»

Пиастри оценил результаты пятничных практик в Монреале.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Канады, поделившись мнением о работе обновленного болида.

«Закончилась вторая практика явно лучше, чем началась. Хотя понятно, что нам все еще нужно стараться добиться улучшений в работе болида. В целом день был непростым, мы старались подобрать оптимальный диапазон рабочих настроек. Пока все не идеально, но мы приближаемся к цели.

В целом плотность результатов очень высокая. Добавляет неопределенности и не самая понятная ситуация в отношении того, какие шины использовать.

Новинки сработали в соответствии с ожиданиями. Но, опять же, я надеюсь, что мы сможем найти способ прибавить. Нужно стараться оптимизировать настройки, да и мне самому прибавлять в уверенности», – рассказал Пиастри.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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