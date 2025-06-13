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Шарль Леклер: «Должны понять, что за решение нашли в «Макларене»

Леклер надеется догнать «Макларен».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о текущем положении команды, а также отметил, что в Скудерии должны найти то техническое решение, которое в данный момент дает «Макларену» существенное преимущество в скорости над конкурентами.

«Когда ты работаешь и выступаешь за «Феррари», давление – это нормально. Второго места всегда недостаточно, и мы все это хорошо понимаем. Так что я бы не сказал, что давление со стороны как-то на нас влияет, мы и сами давим на себя, ожидая хороших результатов. Ведь мы хотим побеждать. И я продолжаю говорить, что мы недостаточно хороши.

И делаю это не я один. Вся наша команда понимает, что сейчас мы недостаточно хороши, что «Феррари» должна побеждать, и на это мы направляем все наши усилия. Мы должны постараться вернуть «Феррари» на вершину. В данный момент «Макларен» сильнее, как команда, и мы должны реагировать.

Мы должны понять, что именно нашли в «Макларене». Но при этом нам стоит внимательно относиться ко всему, что происходит вокруг команды, поскольку порой подобные вещи могут изменить восприятие сезона.

В «Макларене» потрясающе поработали. И мы не можем быть рады ситуации, в которой сейчас находимся. Но мне кажется, что нам, как и «Мерседесу», как и «Ред Булл», нужно найти то выдающееся техническое решение, которое нашли в «Макларене», – рассказал Леклер.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
Гран-при Канады
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