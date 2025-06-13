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Ландо Норрис назвал «неизбежной» агрессивную борьбу с Пиастри: «Вопрос лишь в том, когда это случится»

Норрис заявил, что ему и Пиастри надо готовиться к жаркой битве.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что предстоит агрессивное противостояние на трассе с напарником Оскаром Пиастри за чемпионский титул.

«Мы никогда не говорили, что будем избегать этого бесконечно. Думаю, на самом деле мы вполне открыто говорили, что в какой-то момент что-то произойдет.

Мы просто должны быть к этому готовы. Полагаю, и я, и Оскар понимаем это. Мы сражаемся, хотим опередить друг друга, но главное – оставаться сильной командой. Однако между нами все открыто, все очевидно, все известно.

Мы оба хотим победить, оба хотим обыграть друг друга, но в конечном счете победитель может быть только один – тот, кто будет выступать лучше по ходу года.

Думаю, Андреа [Стелла] сказал, что вопрос не в том, случится ли это, а в том, когда – увидим, когда настанет этот момент. Конечно, мы постараемся избегать этого, насколько возможно, но в гонках подобное неизбежно», – произнес британец перед Гран-при Канады.

Норрис также высказался о прогрессе напарника:

«Он проводит третий сезон в «Ф-1», и я помню свой третий сезон: ты начинаешь год с большей уверенностью в себе, с большими знаниями, становишься более всесторонне развитым гонщиком.

Он выступает невероятно здорово, на очень высоком уровне, и заслуживает всего, чего достиг на данный момент. Между нами классное соперничество».

Ландо Норрис: «Выступления Пиастри не удивляют – знаю, на что Оскар способен, как талантлив»

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoЛандо Норрис
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logoОскар Пиастри
logoАндреа Стелла
Гран-при Канады
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