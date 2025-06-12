Ландо Норрис: «Ферстаппен порой очень жестко борется со мной на трассе, но имеет на это право. Как и я»

Норрис высказался о соперничестве с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о том, что не видит больших проблем во взаимоотношениях с Максом Ферстаппеном несмотря на то, что гонщики уже неоднократно становились участниками жесткой борьбы.

«Не думаю, что Макс сделал что-то плохое по отношению ко мне. Да, он очень жестко борется со мной на трассе, и имеет на это полное право. И да, временами он очень сильно осложняет мне жизнь. И он, опять же, имеет на это право.

Я много раз говорил о том, что с уважением отношусь к Максу. Как к гонщику, человеку, личности. К тому, чего он достиг, ведь он четырехкратный чемпион. У него четыре титула – а это на четыре больше, чем у меня, да и побед в гонках у него намного больше.

Тем не менее, в то же самое время, каждый действует так, как считает нужным для себя. Каждый делает то, что считает правильным. Пилоты гоняются ради своих интересов. Кто-то действует более агрессивно, кто-то менее. У каждого есть свои недостатки. Они есть у меня, и у него.

Я провожу гонки в достаточно агрессивной манере, насколько считаю это правильным, и Макс делает то же самое. Ну а кто прав, а кто виноват в том или ином случае, решают уже стюарды», – рассказал Норрис.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?