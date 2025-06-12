Ландо Норрис: «Не гонялся бы в «Ф-1», если бы не считал себя лучшим в мире»

Норрис рассказал, считает ли себя сильнейшим пилотом человечества.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился размышлениями о том, насколько он уверен в собственных способностях.

«Это сложный вопрос. Я действительно считаю себя лучшим гонщиком. Может, не каждый день.

Я действительно считаю, что способен пилотировать быстрее и выступать лучше, чем любой другой пилот на решетке. Но очень и очень тяжело выдавать такой уровень стабильно – и неважно, какие условия, какая машина, с кем ты сражаешься.

Вот более важный вопрос. Может, иногда мне сложно признать и просто сказать это. Но я бы не гонялся в «Формуле-1», не сражался бы за чемпионство, если бы в глубине души не считал себя лучшим в мире», – ответил Ландо.

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