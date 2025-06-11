Эмерсон Фиттипальди о Норрисе и Пиастри: «На них давит фактор борьбы за победу в чемпионате, а также фактор того, что они напарники»

Фиттипальди высказался о борьбе за титул между Пиастри и Норрисом.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди поделился мнением о том, с какими трудностями сталкиваются Оскар Пиастри и Ландо Норрис , которые в этом году борются за победу в чемпионате.

«На них давит фактор борьбы за победу в чемпионате, а также фактор того, что они борются друг с другом, будучи напарниками. Это двойное давление. Ты не просто пытаешься выиграть чемпионат, но и соперничаешь с напарником.

В какой-то момент, а я не знаю, когда именно это случится, кто-то получит преимущество по очкам в чемпионате – и я не знаю, что тогда будут делать Зак Браун и Андреа Стелла. Мне бы хотелось, чтобы они оставили все как есть и дали пилотам бороться, потому что это и есть гонки», – рассказал Фиттипальди.

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