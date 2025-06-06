Штайнер может перейти в MotoGP и получить должность в команде «Тек 3»
Штайнер может продолжить карьеру в MotoGP.
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер с высокой долей вероятности присоединится к команде «Тек 3», выступающей в MotoGP.
В данном случае речь не идет о посте руководителя – скорее всего, Штайнер станет одним из партнеров, миноритарным акционером, и будет помогать с привлечением спонсоров.
После ухода из «Хааса», где его место занял Аяо Комацу, Штайнер работает экспертом по «Ф-1» на телевидении.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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