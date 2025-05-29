«Альпин» представила белые комбинезоны в честь 70-летия бренда

Пилоты «Альпин» Пьер Гасли и Франко Колапинто выступят на Гран-при Испании в специальной форме.

Команда отпразднует 70-летие бренда. С честь юбилея гонщики будут использовать белые комбинезоны с логотипом «Альпин» и числом «70».

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Фото: соцсети команды «Альпин»