«Альпин» представила белые комбинезоны в честь 70-летия бренда
Пилоты «Альпин» Пьер Гасли и Франко Колапинто выступят на Гран-при Испании в специальной форме.
Команда отпразднует 70-летие бренда. С честь юбилея гонщики будут использовать белые комбинезоны с логотипом «Альпин» и числом «70».
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Фото: соцсети команды «Альпин»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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