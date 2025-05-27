Вурц предложил перенести шикану в Монако и скорректировать 2 поворота

Председатель Ассоциации гонщиков Гран-при и бывший пилот «Формулы-1» Алекс Вурц вместе со своим проектом WURZdesign поделился идеями о том, как улучшить ситуацию с обгонами в Монако.

Вурц предложил три изменения: перенос «Нувель шикан», изменение «Раскасса» и шпильки.

Шикану предполагается сдвинуть примерно на 80 метров вперед. По мнению Алекса, сегодня шикана почти является местом для обгона, но защищаться слишком легко из-за кочек. Исходя из собственного опыта и бесед с другими пилотами Вурц заключил, что перенос шиканы увеличил бы вероятность успешных маневров.

В повороте «Раскасс» можно сместить апекс и слегка расширить трек, что помогло бы гонщикам атаковать.

Аналогичным образом предлагается поменять шпильку: расширить трассу на 2,4 метра на въезде и на выезде.

Мартин Брандл: «Интересное, пусть с долей иронии, решение для Монако: разрешить один раз срезать шикану»

Дженсон Баттон: «Ребенком ты хочешь попасть в «Ф-1», потому что там быстро гоняют, а в Монако оказывается, что надо пилотировать как можно медленнее»

Фото: соцсети Алекса Вурца