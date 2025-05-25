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Ландо Норрис: «Два пит-стопа – больше возможностей для всех, не такая хорошая новость для меня»

Норрис высказался о стратегических шансах конкурентов в Монте-Карло.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, стартующий с поул-позиции на Гран-при Монако, поделился мыслями о двух обязательных пит-стопах.

«К сожалению, считаю, станет больше возможностей для всех. Но что есть, то есть. «Формула-1» так сделала, чтобы улучшить шоу.

Разумеется, оказавшись на такой позиции, я, пожалуй, не согласен с этим. Но не я придумываю правила. Посмотрим.

Думаю, станет больше возможностей для всех, будь то после старта с поула или после старта с последнего места. Можно настраиваться оптимистичнее, и это хорошая новость для вас, ребята (Шарля Леклера из «Феррари» и напарника Оскара Пиастри – Спортс’’). Не такая хорошая для меня. Подождем и посмотрим.

Очень сложно понять, чего ожидать. Полагаю, никто из нас не знает. Больше пит-стопов – больше возможностей.

Вряд ли это поменяет борьбу в первом повороте, на первом круге. Но затем будут пит-стопы. Не думаю, что мы увидим что-то неожиданное среди лидеров. Но гонщики в хвосте, наверное, удивят, а это может сказаться на топ-позициях. Будет интересно. Увидим», – отметил британец.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при Монако
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