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Карлос Сайнс о фильме «Ф-1»: «Мне правда очень понравилось. Хотя некоторые моменты сделаны уж очень по-голливудски»

Сайнсу понравился фильм «Ф-1».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от просмотра фильма «Ф-1». Спец-просмотр был организован для всех гонщиков «Формулы-1» и представителей чемпионата, и прошел в Монте-Карло.

«Мне правда очень понравилось. Хотя мы, будучи экспертами в «Формуле-1», конечно видим некоторые моменты, которые сделаны очень уж по-голливудски.

При этом я правда считаю, что фильм понравится зрителям, что он привлечет в «Формулу-1» новую аудиторию. Что он понравится и людям, которые вообще ничего не знают про «Формулу-1».

Но да, хардкорные фанаты «Формулы-1», журналисты, ну и мы, гонщики, конечно будут замечать в картине некоторые моменты, которые сделаны очень уж по-американски, по-голливудски. Но мне фильм правда очень понравился. Некоторые вещи меня очень удивили, ребята, которые снимали фильм, блестяще поработали. Ну а эпизоды, отснятые на трассе – это просто безумие. На мой взгляд, это вообще лучшая часть фильма.

При этом организаторы уже проводили опрос среди людей, которые раньше никогда не смотрели «Формулу-1», а потом посмотрели фильм (на тестовых показах) – и все они сказали, что теперь будут смотреть «Формулу-1». Это уже многое говорит о том, какую пользу эта картина может принести нашему спорту. Может быть, я сильно ошибаюсь, но я думаю, что эффект будет очень хорошим», – рассказал Сайнс.

Гонщики собираются на предпремьерный показ фильма «Формула-1» в Монако, Ферстаппен стримит симрейсинг

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
Гран-при Монако
logoУильямс
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