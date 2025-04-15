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Хэмилтон о стиле: «Сначала в «Ф-1» мне разрешали носить только костюмы и форму команды – это было ужасно. В итоге я раздвинул границы»

Хэмилтон рассказал, как страдал из-за требований к одежде в «Ф-1».

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон признался, что чувствовал себя «ужасно», когда в начале карьеры был вынужден носить только костюмы или форму «Макларена».

«Помню случай прямо перед тем, как я попал в «Формулу-1»: один из боссов оглядел меня с головы до ног и точно не был впечатлен тем, что я надел. Наверное, это были FUBU и Timbs. Помню, я тогда подумал: «Черт, мне правда придется соответствовать этому стилю».

Мой отец тоже ожидал, что я буду соответствовать. Иногда я надевал что-то одно, когда покидал дом, затем уезжал, переодевался во что-то свободное и модное. Я проводил лучший вечер в своей жизни, а перед возвращением домой переодевался обратно.

Когда я только заключил контракт в «Ф-1», мне разрешали носить только костюмы и форму команды – это было ужасно. Я не ощущал себя комфортно, не чувствовал, что могу быть собой.

В конечном итоге я набрался смелости раздвинуть границы и сказать: «Слушайте, я хочу приезжать на трассу в том, в чем хочу. Я уже тут – вы не можете от меня избавиться или заставить носить что-то другое». Отпор был огромным, но затем в «Ф-1» увидели влияние, которое оказало мое маленькое бегство, и другие пилоты начали поступать так же», – заявил Льюис, ныне выступающий за «Феррари».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Vogue
logoстиль
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoМакларен
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