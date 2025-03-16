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Ландо Норрис: «Макларен» принял решение, обеспечившее победу, за полсекунды до заезда в боксы»

«Макларен» идеально сработал с вызовом на пит-стоп, заявил Норрис.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что благодарен гоночному инженеру Уиллу Джозефу и команде стратегов, которые помогли британцу одержать победу на Гран-при Австралии.

На 44-м круге, под усиливающимся дождем, Норрис и его напарник Оскар Пиастри широко выехали в 12-м повороте, после чего Ландо заехал в боксы, где получил промежуточные шины. Верный выбор момента для пит-стопа позволил гонщику вернуться в лидеры.

«Это напряженная ситуация: погода меняется, условия на трассе меняются, и надо принять верное решение, тем более, когда за спиной Макс [Ферстаппен] и Оскар. Но из-за этого победа победа приносит еще больше удовлетворения.

Зимой мы провели большую работу, чтобы быть готовым к подобным гонкам, потому что мы упустили много возможностей в прошлом году. Канада, Сильверстоун – мы не были готовы наилучшим образом, не знали, насколько решительно необходимо действовать.

Сегодня мы действовали очень и очень решительно – меня позвали в боксы за пять метров до заезда на пит-лейн. Но, как оказалось, это верное решение, которое обеспечило победу. Большой стресс, но гонка принесла удовлетворение.

В прошлом сезоне мы упустили кое-какие шансы. Пожалуй, в Сильверстоуне была гарантированная победа. Не знаю, что за решение мы приняли, но оно было ошеломляющим. В Канаде вряд ли была гарантированная победа – Джордж [Расселл] и «Мерседес» были очень быстрыми, Макс был быстрым. Мы неидеально работали со стратегией, но знали, что надо прибавить в определенных областях.

Мы так много разговаривали [с гоночным инженером] каждый круг – я мог вообще не выключать радио всю гонку. Не хотелось проиграть кому-то из средней группы – пилоту, который мог рискнуть и каким-то образом победить. Я играл свою роль и старался, чтобы ребята на пит-уолл и на базе были в курсе происходящего, чтобы мы справились и были готовы принять верное решение.

Верное решение было принято буквально за полсекунды до заезда в боксы. В то же время я пытался сохранить машину, не разбить ее. Решение оказалось правильным.

За кулисами происходит большая работа, о чем-то не знаю даже я. Сегодня я многим обязан команде стратегов, которая выполнила свою работу. Зимой команда вложила много времени и усилий, чтобы выстроить и улучшить подобные вещи.

В такие дни недостаточно просто быстро пилотировать болид – [стратегия] также играет большую роль. Я глубоко признателен Уиллу и стратегам», – сказал Ландо.

Ландо Норрис: «Непросто собрать такой уик-энд под давлением Ферстаппена и Пиастри, но я знаю, на что способен»

Дождевое безумие в «Ф-1»: безошибочный титан Норрис выиграл, шесть сходов, бардак «Феррари»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Гран-при Великобритании
logoОскар Пиастри
logoМакларен
Гран-при Канады
Гран-при Австралии
logoЛандо Норрис
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