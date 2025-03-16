Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии

Норрис стал гонщиком для на Гран-при Австралии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при .

На этапе в Мельбурне Ландо Норрис сумел выиграть гонку после старта с поула, не допуская ошибок в сложнейших погодных условиях, в которых проходил заезд.

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