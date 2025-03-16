Дуэн разбил болид и сошел с дистанции Гран-при Австралии на первом круге

Дуэн разбил болид на первом круге Гран-при Австралии.

Пилот «Альпин » не смог справиться с управлением, допустил разворот машины и врезался в заграждения. Болид получил повреждения, несовместимые с продолжением гонки.

Для Дуэна это был второй Гран-при в составе французской команды – дебют Дуэна состоялся в прошлом году на Гран-при Абу-Даби.

Мегазрелище в «Ф-1»: первая гонка – под дождем! Ферстаппен возьмет реванш?