Дуэн разбил болид и сошел с дистанции Гран-при Австралии на первом круге
Дуэн разбил болид на первом круге Гран-при Австралии.
Пилот «Альпин» не смог справиться с управлением, допустил разворот машины и врезался в заграждения. Болид получил повреждения, несовместимые с продолжением гонки.
Для Дуэна это был второй Гран-при в составе французской команды – дебют Дуэна состоялся в прошлом году на Гран-при Абу-Даби.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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