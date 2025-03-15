Ландо Норрис: «Мы с Пиастри можем бороться, но обе машины должны оставаться в гонке»

С пилотами «Макларена» обговорили правила борьбы перед стартом с первого ряда.

Ландо Норрис сообщил, как собирается сражаться с напарником по «Макларену » Оскаром Пиастри на Гран-при Австралии .

Гонщики начнут заезд с первого ряда.

«Оскар очень хорошо изображает акцент Андреа [Стеллы ] – может, он захочет рассказать от лица Андреа или с акцентом Зака [Брауна ].

Конечно, такие обсуждения были. Мы готовы. Мы знаем, что подобного станет гораздо больше по ходу сезона, так что есть четкие правила.

На днях я уже отвечал на такой вопрос – буквально есть правила, которые мы не можем нарушать. Обе машины должны оставаться в гонке и все такое.

Но мы оба настроены на борьбу. Это очевидно. Мы оба хотим сражаться за победы, естественно. Однако есть некоторые ограничения – просто надо оставлять чуть больше места, но мы все равно можем бороться. Мы вправе сражаться за победы.

В то же время победа в Кубке конструкторов в прошлом году случилась благодаря тому, что помогали друг другу, боролись чисто. Когда было необходимо, устанавливался определенный порядок, но это случалось гораздо позже по ходу сезона и зависело от внешних факторов.

В данный момент ничего такого нет, и это здорово. Мы оба в предвкушении. Конечно, как всегда, будет и обсуждение утром – посмотрим», – заявил обладатель поул-позиции.

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