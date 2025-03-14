Джек Дуэн о сравнениях с Гасли: «Мы оба занимаемся тестами, стараемся подобрать максимально эффективные настройки»

Дуэн поделился впечатлениями о первого дня уик-энда в Мельбурне.

Пилот «Альпин » подвел итоги пятничных свободных заездов перед домашним для него Гран-при Австралии, отметив, что не обращает внимания на сравнения с Пьером Гасли, поскольку команда сосредоточена на решении других задач.

«Все прошло не так уж плохо. Мы постоянно пробуем разные варианты настроек на обоих болидах. И то, кто сейчас окажется быстрее, вообще не является приоритетом команды. Мы оба занимаемся тестами, стараемся подобрать максимально эффективные настройки к завтрашнему дню.

Пьер Гасли в любом случае очень быстр и очень комфортно чувствует себя за рулем этой машины, так что мы не особо концентрируемся на времени на круге, мы работаем над оптимизацией баланса болида.

Также было здорово проехать несколько кругов за рулем болида «Формулы-1» на домашней трассе, перед домашними трибунами. Это было потрясающе. При этом все это нужно правильно направлять. Я буду наслаждаться этой поддержкой, когда для этого появится естественный повод, а сосредоточен я на работе», – рассказал Дуэн .

Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й