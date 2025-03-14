Фредерик Вассер: «Феррари» в хорошей форме и по квалификационной скорости, и по гоночной»

В «Феррари» довольны темпом болида в Мельбурне.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер сообщил, что его команда здорово себя проявила в практиках перед Гран-при Австралии как на коротких отрезках, так и на длинных.

«Мы в хорошей форме и по квалификационной скорости, и по гоночной. Тем не менее в этот уик-энд важнее всего адаптироваться к условиям. Завтра будет важно приспособиться к увеличению уровня сцепления, так как станет теплее, а насчет воскресенья мы не знаем – надо будет предугадать, каким окажется сцепление.

Завтра ситуация будет другой, особенно если уровень сцепления увеличится. Но сегодня все прошло для нас хорошо. Нужно предвидеть, как изменится уровень сцепления завтра, как изменится сама трасса», – проанализировал ситуацию Вассер в эфире итальянского Sky.

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