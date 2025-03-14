Ландо Норрис: «Машине не хватает стабильности. Особенно с малым количеством топлива в баках»

Норрис остался недоволен работой болида в пятницу в Мельбурне.

Пилот «Макларена » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, отметив, что у команды пока есть проблемы с работой болида в квалификационном режиме.

«Пока дела идут довольно средне. Мы хорошо начали уик-энд, заложили прочную основу. Но я не могу сказать, что мы всем довольны. Например, у нас нет уверенности в работе болида с точки зрения оптимального баланса, машине не хватает стабильности. Особенно с малым количеством топлива в баках.

С полными баками ощущения от управления машиной хорошие. С почти пустыми баками ощущения похожи на то, что было в Бахрейне. Слишком нестабильное поведение машины, слишком много проблем. Так что да, пока мы столкнулись с трудностями», – рассказал Норрис.

Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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