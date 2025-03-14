Джордж Расселл: «При переходе на шины «софт» не удалось улучшить время. Нужно понять, почему это происходит»

Расселл оценил работу болида в пятницу в Мельбурне.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги первой и второй практики перед Гран-при Австралии, рассказал о том, что у команды возникли проблемы с темпом на шинах «софт».

«День получился неровным, потому что каждый раз при переходе на шины «медиум» или «хард» мы оказывались в топ-2, и машина отлично работала на каждом круге. Но затем, при переходе на «софт», нам не удалось значительно улучшить свое время.

Очевидно, что у машины есть темп и задача состоит в том, чтобы выжимать максимум из работы шин. Нам нужно понять, почему сейчас происходит то, что происходит.

Посмотрим, чего мы сможем добиться к завтрашнему дню. Если сессию остановить после попыток на «харде» или «медиуме», мы точно будем в числе лидеров. Но понятно, что в квалификации вы не будете использовать «хард» и «медиум», в квалификации вы используете «софт», а мы пока не очень конкурентоспособны на этих шинах. Но я уверен, что мы найдем способ прибавить», – рассказал Расселл .

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