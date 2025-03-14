Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, что финиширую в первой десятке. У меня нет ожиданий»
Пилот «Феррари» поделился впечатлениями от адаптации в команде. В первой практике Гран-при Австралии британец показал 12-е время.
«Я все еще изучаю поведение болида – он сильно отличается от тех машин, на которых я выступал до этого. Что касается разницы между «Мерседесом» и «Феррари», то все совершенно новое: другие вибрации, ощущения и подход к работе.
Я сидел и смотрел на гоночные данные с прошлого года, и если сравнить их тем, что я видел раньше [в «Мерседесе»], тут все перевернуто. Я смотрю и ничего не понимаю. Благодаря такому взгляду с другой стороны все становится захватывающим и непростым.
Это определенно самый интересный период в моей жизни – и я наслаждаюсь им», – сказал Хэмилтон.
Говоря об ожиданиях от уик-энда в Австралии, Льюис не стал делать никаких прогнозов:
«Надеюсь, что финиширую в первой десятке. С каким результатом я хотел бы завершить этот уик-энд? Не знаю, у меня нет ожиданий. В конечном счете я просто хочу знать, что выложился изо всех сил и добился максимально возможного результата. Хочу, чтобы мне было комфортно за рулем болида.
Не знаю, как это будет выражено в результате, но до завтра мы и не узнаем, в каком положении находимся относительно топ-команд. Но надеюсь, что мы сможем побороться за место в первой пятерке или где-то рядом».
Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
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