Зак Браун намекнул на жалобы «Ред Булл»: «Спонсоров, пилотов, сотрудников не крадут – их теряют»

Браун завуалированно высказался об уходе людей из «Ред Булл».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о поведении конкурентов с намеком на «Ред Булл», который потерял несколько важных сотрудников в последние месяцы.

«Годами слышишь, что [у соперников] крадут спонсоров, пилотов, сотрудников – их не крадут, а теряют.

Если оставить в стороне элементы, связанные с контрактами, мы очень упорно трудились над тем, чтобы создать среду, в которой люди захотят работать в «Макларене ». И, думаю, мы добились успеха – в этом году у нас нет ни единой перестановки на пит-уолл. Ни одного изменения среди технического руководства», – заявил босс перед Гран-при Австралии .

Браун уже высказывался о ситуации в «Ред Булл» – в частности, в прошлом году Зак рассказывал о том, как из «Ред Булл» «разлетаются» резюме.

В Мельбурне руководитель «Макларена» Андреа Стелла также поддел «Ред Булл», комментируя тот факт, что австрийцы задерживают переход в Уокинг своего бывшего главного гоночного стратега Уилла Кортни:

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы приглашать опытных специалистов и понимать, как работают другие команды. И мы сосредоточены на создании среды, в которой не только захотят остаться наши люди, но которая также стала бы привлекательной и для сотрудников со стороны. Похоже, именно это и произошло с некоторыми ключевыми специалистами той же команды».

Главный гоночный стратег «Ред Булл» Кортни станет спортивным директором «Макларена»

«Макларен» интересовался Ферстаппеном перед продлением контракта с Пиастри