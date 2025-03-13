Росберг и большинство экспертов Sky Sports прогнозируют титул Норриса, Брандл и Кравиц – чемпионство Ферстаппена
Росберг считает Норриса главным претендентом на титул-2025.
Чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports Нико Росберг полагает, что пилот «Макларена» Ландо Норрис станет лучшим в грядущем сезоне.
С немцем согласны его коллеги по каналу Саймон Лэзенби, Натали Пинкхэм, Дэвид Крофт, Наоми Шифф, Рэйчел Брукс, Берни Коллинз и экс-гонщики «Ф-1» Карун Чандок и Энтони Дэвидсон.
Еще один бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл и репортер Тед Кравиц считают, что титул защитит Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а гонщица «Уильямса» по развитию Джейми Чедуик поставила на представителя «Феррари» Шарля Леклера.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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