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Ландо Норрис: «С Пиастри будем в «Макларене», пока не поседеем. Правил папайи нет, мы можем бороться»

Норрис прокомментировал контракт Пиастри и правила папайи.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о продлении контракта между его командой и Оскаром Пиастри.

Напарники будут выступать вместе как минимум до конца 2027 года.

«Это очень, очень важно для всех. То есть для меня и Оскара. Также здорово понимать, что ты тут надолго. На данный момент мы оба будем здесь, пока не поседеем. Это здорово. Но также это касается руководства – Зака [Брауна], Андреа [Стеллы] и многих людей, которые представляют нам машину. Есть стабильность, а стабильность – одна из лучших вещей в мире.

В столь взрывоопасной среде, где многое может случиться, это наша сильная сторона в сравнении с соперниками, с другими командами – мы будем едины на протяжении долгого времени», – заявил британец перед Гран-при Австралии.

Норрис ответил на вопрос о так называемых «правилах папайи» в 2025 году.

«Правил папайи нет. В данный момент ничего нет, мы можем бороться. Мы рады соревноваться друг с другом. Конечно, мы еще не знаем, много ли будем сражаться в этом сезоне – надеюсь, много.

Надо помогать друг другу, всегда оставлять друг другу достаточное количества места, бороться честно и все такое. Это было нашей сильной стороной в прошлом сезоне, и необходимо это сохранить.

Конечно, мы хотим победить друг друга, но есть грань, которую нельзя переходить в борьбе с напарниками. Надо, чтобы обе машины оставались на трассе, чтобы мы оба финишировали в очках и подгоняли друг друга».

По условиям нового контракта зарплата Пиастри в «Макларене» выросла до $25 млн в год (Daily Mail)

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Гран-при Австралии
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
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