Андреа Кими Антонелли о первом Гран-при в карьере: «Я ждал этого момента всю свою жизнь»

Антонелли с нетерпением ждет дебютного для себя Гран-при Австралии.

Пилот «Мерседеса » рассказал, с каким настроем подходит к старту сезона-2025, а также рассказал о целях на предстоящий чемпионат.

«Моя мечта стала реальностью. Я ждал этого момента всю свою жизнь. Не буду врать, по ощущениям зима длилась целую вечность, но да, я очень рад наконец-то быть здесь. Мельбурн – особенное место для того, чтобы провести свой первый Гран-при «Формулы-1», и я с нетерпением жду возможности выехать на трассу.

Я не знаю, чего именно ожидать с точки зрения результата, ведь это мой первый Гран-при. Не хочу ставить перед собой очень уж высокие цели. Я просто хочу чисто провести гоночный уик-энд и поймать хороший ритм, что должно стать неплохим началом. Помогает и опыт выступлений здесь в «Формуле-2», благодаря чему я уже знаю трассу и мне не нужно будет учить ее с нуля. Ты понимаешь трассу – где лучше обгонять, где лучше обороняться и так далее.

В предстоящем сезоне мне нужно будет очень многому научиться. Мне предстоит получить опыт участия в разных сценариях развития событий, но я думаю, что это будет хороший сезон, а я каждый раз буду стараться добиться максимально возможного результата.

Психологически твой подход никогда не меняется. То есть, выезжая на трассу, ты стремишься оказаться быстрее всех и победить. Но в то же время я стараюсь реалистично оценивать ситуацию – уровень конкуренции невероятно высок, но это и делает «Формулу-1» тем соревнованием, которым она является», – рассказал Антонелли .

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Расклады и фавориты Гран-при Австралии