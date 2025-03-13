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Льюис Хэмилтон: «Я в «Феррари» не для того, чтобы что-то кому-то доказать, я делал это раз за разом»

Хэмилтон рассказал о настрое перед дебютом за «Феррари».

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от первого сезона в итальянской команде и порассуждал об адаптации к новой среде.

«Не питаю иллюзий, что будет легко. Но я не чувствую давления. Внешнее давление для меня не существует. Давление оказывается лишь изнутри, и оно связано с тем, чего я хочу достичь.

Я тут не для того, чтобы что-то кому-то доказать. Я делал это раз за разом. Я знаю, что нужно для достижения результатов, это я и хочу сделать – ради себя, ради своей семьи, ради этой команды, которая, как я искренне считаю, заслуживает успех.

Команда очень мотивирована, но, возможно, не достигла тех успехов, которые хотела бы достичь, которые заслуживает. Я просто хочу работать ради этого, внести свой вклад.

Я все еще привыкаю к новой машине, которая довольно сильно отличается от всех болидов, которыми я управлял на протяжении карьеры. Мотор «Феррари» после всей карьеры с «Мерседесом» – это другие ощущения, другие вибрации.

Чем быстрее начнешь выступать на высоком уровне, тем лучше, но переходный период неизбежен, надо выстроить основу – отношения, доверие. Уважение есть, но доверие складывается со временем.

Последние годы вышли не такими уж впечатляющими, и я постараюсь провести более успешный сезон, но факторов очень много», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Австралии.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
Гран-при Австралии
logoМерседес
logoФормула-1
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