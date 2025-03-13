Ландо Норрис: «Поучился у Ферстаппена действовать на пределе, но не думаю, что буду бороться только с Максом в 2025-м»

Норрис сообщил об уроках, которые извлек в прошлом году, сражаясь с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что противостояние с гонщиком «Ред Булл » Максом Ферстаппеном стало важным опытом.

«Я понял две большие вещи в прошлом году. Первое – то, что я не был до конца готов выдавать все необходимое с точки зрения борьбы. Просто потому, что я сражался с Максом, это уникальная ситуация. Не знаю, была бы борьба такой же с другими пилотами, столь же жесткой – справедливо сказать, что с Максом соперничать тяжелее всего.

Он всегда больше всех готов идти до конца, действовать на пределе. Я поучился у Макса в этом аспекте, понял свое положение – я не был на нужном уровне. И в последних нескольких гонках сильно прибавил в данном плане.

Но каждая ситуация в «Формуле-1» уникальная – нет гарантий, что я всегда буду принимать верные решения, что Макс примет верное решение, что любой другой гонщик примет верное решение. Ведь ты делаешь выбор не сейчас, а на трассе, за полсекунды до того, как все происходит – нет времени подумать о ситуации в целом.

Я в предвкушении от нового шанса, и посмотрим, что получится в противостоянии с любыми пилотами. Не думаю, что я буду бороться только с Максом в этом году», – произнес Ландо перед Гран-при Австралии .

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