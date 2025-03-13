Ландо Норрис назвал «недальновидными» заявления о преимуществе «Макларена»: «Вы удивитесь, какой быстрой будет «Феррари» в Австралии»

Норрис раскритиковал экспертов, рассуждающих о доминировании «Макларена».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился мыслями о предполагаемом преимуществе своей команды над всеми соперниками на старте сезона-2025, а также рассказал об угрозе со стороны «Феррари» на Гран-при Австралии .

«Я знаю, что ожидания большие, об этом все говорят.

На самом деле это был просто один гоночный отрезок в моем исполнении [на тестах в Бахрейне], который довольно сильно заставил всех в это поверить. Это был хороший гоночный отрезок, но также в наиболее идеальных условиях.

Оскар [Пиастри] провел гоночный отрезок на следующий день и оказался гораздо медленнее. Не потому, что он пилотировал хуже, а потому, что трасса в заключительный день была куда более медленная.

Так что я очень удивлен недальновидности такого количества людей, особенно тех, от которых подобного не ожидаешь – столько выводов, хотя сезон даже не стартовал. Но все просто пытаются играть в игру, выставляют себя андердогами. Мы должны сосредоточиться на себе. Приятно, что так много людей думают о нас, обсуждают нас. Отличный пиар – спасибо всем.

Если в этот уик-энд я выступлю плохо, все это будет неважно. Какая разница, что люди говорили в прошлом. Так что я не верю [в шумиху].

Мне кажется, мы близки к трем другим командам. Я по-прежнему считаю, что существует топ-4. Но есть столько вещей, которые люди не видят. Аспекты, в которых другие выглядели невероятно сильно – в том числе «Ред Булл », в том числе «Мерседес », в том числе «Феррари».

Я знаю, какой была топливная загрузка «Феррари» и тому подобное на протяжении большей части тестов. Вы удивитесь, какой быстрой она будет в этот уик-энд.

Люди могут говорить что угодно, нам же нужно сосредоточиться на себе. И мы сосредоточены, мы хотим показать скорость. Мы ожидаем, что будем в группе лидеров, в борьбе. Но я определенно не верю в отрыв, о котором все говорят», – заявил британец.

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