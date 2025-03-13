Ландо Норрис назвал «недальновидными» заявления о преимуществе «Макларена»: «Вы удивитесь, какой быстрой будет «Феррари» в Австралии»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о предполагаемом преимуществе своей команды над всеми соперниками на старте сезона-2025, а также рассказал об угрозе со стороны «Феррари» на Гран-при Австралии.
«Я знаю, что ожидания большие, об этом все говорят.
На самом деле это был просто один гоночный отрезок в моем исполнении [на тестах в Бахрейне], который довольно сильно заставил всех в это поверить. Это был хороший гоночный отрезок, но также в наиболее идеальных условиях.
Оскар [Пиастри] провел гоночный отрезок на следующий день и оказался гораздо медленнее. Не потому, что он пилотировал хуже, а потому, что трасса в заключительный день была куда более медленная.
Так что я очень удивлен недальновидности такого количества людей, особенно тех, от которых подобного не ожидаешь – столько выводов, хотя сезон даже не стартовал. Но все просто пытаются играть в игру, выставляют себя андердогами. Мы должны сосредоточиться на себе. Приятно, что так много людей думают о нас, обсуждают нас. Отличный пиар – спасибо всем.
Если в этот уик-энд я выступлю плохо, все это будет неважно. Какая разница, что люди говорили в прошлом. Так что я не верю [в шумиху].
Мне кажется, мы близки к трем другим командам. Я по-прежнему считаю, что существует топ-4. Но есть столько вещей, которые люди не видят. Аспекты, в которых другие выглядели невероятно сильно – в том числе «Ред Булл», в том числе «Мерседес», в том числе «Феррари».
Я знаю, какой была топливная загрузка «Феррари» и тому подобное на протяжении большей части тестов. Вы удивитесь, какой быстрой она будет в этот уик-энд.
Люди могут говорить что угодно, нам же нужно сосредоточиться на себе. И мы сосредоточены, мы хотим показать скорость. Мы ожидаем, что будем в группе лидеров, в борьбе. Но я определенно не верю в отрыв, о котором все говорят», – заявил британец.
Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?
Кто возьмет титул «Ф-1» в 2025-м? Сравнили прогнозы экспертов и букмекеров – Ферстаппен не фаворит!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий