Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ферстаппен мог выиграть 8 гонок подряд в «Макларене». Увы, Макс был в «Ред Булл»
Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс предположил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен добился бы большего в сезоне-2024 за рулем «Макларена», чем Ландо Норрис.
«Если вспомнить прошлый год, [Норрис] не то чтобы выступал потрясающе, скажем так. Я действительно считаю, что Макс был лучше.
Вот в чем вопрос: можно построить очень хорошую машину, однако в прошлом году мы видели, что Ферстаппен мог выиграть восемь гонок подряд в таком болиде, которым располагал «Макларен». Увы, его там не было – он находился в «Ред Булл», – сказал нидерландец в видео De Telegraaf.
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