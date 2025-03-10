Дэймон Хилл: «Пиастри талантлив, но Норрис – настоящая сила»

Хилл рассказал о своей симпатии к Норрису и «Макларену».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл порассуждал об уроках, которые должен извлечь пилот «Макларена » Ландо Норрис из противостояния с гонщиком «Ред Булл » Максом Ферстаппеном , а также о внутрикомандной борьбе с Оскаром Пиастри.

«Я по-прежнему считаю, что [Норрису] по силам победить Оскара. Оскар – блестящий гонщик, однако Ландо выжимал чуть больше в нужные моменты. Оскар талантлив, но Ландо – настоящая сила.

Полагаю, в прошлом году он попал в ловушку, когда боролся с Максом – он считал, что сражается со своим приятелем. На самом деле, несмотря на их дружбу, он боролся со своим злейшим врагом. А для Макса, когда он на трассе, есть только Макс.

Ландо корит себя, когда допускает ошибки. Он очень суров к себе. Он недоволен, когда считает, что не реализовал свой потенциал на 100 процентов. Это признак отличного гонщика. Кроме того, мне нравится его характер, очень притягательный.

Я живу в Гилфорде, так что «Макларен» – моя местная команда. Я бы хотел, чтобы она выступала хорошо, но не доминировала. Я бы предпочел упорную борьбу – для фанатов это здорово.

Сейчас «Формула-1» устроена гораздо сложнее в сравнении с моим временем. Тогда все было относительно просто. Ты время от времени получал радиосообщения, но зачастую никто понятия не имел, как тебе помочь.

Теперь же информация приходит быстро и стремительно. Ландо – из тех пилотов, которые способны воспринимать информацию, не моргнув глазом», – заявил Хилл.

Кто фаворит нового сезона «Ф-1»? Рейтинг от людей, которые точно в курсе

Гельмут Марко: «Теперь Норрис даже опаснее, борьба будет гораздо плотнее, чем в предыдущих сезонах»