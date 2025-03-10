2

Дэймон Хилл: «Пиастри талантлив, но Норрис – настоящая сила»

Хилл рассказал о своей симпатии к Норрису и «Макларену».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл порассуждал об уроках, которые должен извлечь пилот «Макларена» Ландо Норрис из противостояния с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, а также о внутрикомандной борьбе с Оскаром Пиастри.

«Я по-прежнему считаю, что [Норрису] по силам победить Оскара. Оскар – блестящий гонщик, однако Ландо выжимал чуть больше в нужные моменты. Оскар талантлив, но Ландо – настоящая сила.

Полагаю, в прошлом году он попал в ловушку, когда боролся с Максом – он считал, что сражается со своим приятелем. На самом деле, несмотря на их дружбу, он боролся со своим злейшим врагом. А для Макса, когда он на трассе, есть только Макс.

Ландо корит себя, когда допускает ошибки. Он очень суров к себе. Он недоволен, когда считает, что не реализовал свой потенциал на 100 процентов. Это признак отличного гонщика. Кроме того, мне нравится его характер, очень притягательный.

Я живу в Гилфорде, так что «Макларен» – моя местная команда. Я бы хотел, чтобы она выступала хорошо, но не доминировала. Я бы предпочел упорную борьбу – для фанатов это здорово.

Сейчас «Формула-1» устроена гораздо сложнее в сравнении с моим временем. Тогда все было относительно просто. Ты время от времени получал радиосообщения, но зачастую никто понятия не имел, как тебе помочь.

Теперь же информация приходит быстро и стремительно. Ландо – из тех пилотов, которые способны воспринимать информацию, не моргнув глазом», – заявил Хилл.

Кто фаворит нового сезона «Ф-1»? Рейтинг от людей, которые точно в курсе

Гельмут Марко: «Теперь Норрис даже опаснее, борьба будет гораздо плотнее, чем в предыдущих сезонах»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mail
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoДэймон Хилл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «С Дуэном в «Альпин» может быть покончено после Австралии»
2сегодня, 13:17
Жак Вильнев: «У Кими Антонелли был ужасный сезон в «Формуле-2». Возможно, «Ф-1» подойдет ему лучше»
сегодня, 12:47
Технический директор «Рейсинг Буллз» уходит в Red Bull Advanced Technologies
2сегодня, 12:25
На Гран-при Австралии ожидается проливной дождь
14сегодня, 12:00
Гидо ван дер Гарде: «Считаю, что Хэмилтон может 17-18 раз попасть на подиум в этом сезоне»
5сегодня, 11:44
Макс Ферстаппен о предложении вернуть в «Ф-1» двигатели V10: «Отличная идея. Но возможно это или нет – это уже совсем другая история»
сегодня, 11:13
Себастьян Феттель: «Я главный лицемер, когда говорю об экологических проблемах»
12сегодня, 11:04
Гюнтер Штайнер: «Команды на 95-97 процентов переключатся на болиды-2026 к июню»
сегодня, 10:37
Оскар Пиастри: «Гран-при Австралии – один из лучших этапов «Ф-1», если не лучший, и не только потому, что болеют за меня»
1сегодня, 09:43
Джонни Херберт: «Лоусон гонялся фантастически, но настоящая проверка – выступления с Ферстаппеном»
сегодня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
4сегодня, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото