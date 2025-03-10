Оскар Пиастри: «Гран-при Австралии – один из лучших этапов «Ф-1», если не лучший, и не только потому, что болеют за меня»

Пиастри рассказал, что чувствует перед домашней гонкой «Ф-1».

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри высоко оценил атмосферу на Гран-при Австралии .

«Домашняя гонка – нечто особенное, и в моем случае она не просто в Австралии, но и в моем родном городе.

Да, я предвзят, однако по мне это действительно один из лучших этапов, если не лучший в сезоне, и не только потому, что фанаты по большей части болеют за меня. Здесь потрясающая атмосфера вне зависимости от того, кто твой любимый гонщик.

Перед Мельбурном всегда сложно рассуждать – мы не знаем, как дела в командах, особенно сейчас, когда гонка первая в сезоне. Тесты дают какое-то представление, но по-настоящему мы не будем понимать ситуацию до квалификации в Мельбурне.

Я стараюсь относиться к гонке как к любой другой. Разумеемся, домашняя поддержка – нечто весьма особенное, она мотивирует. Но дополнительные очки за победу в домашней гонке не дают. То, что Мельбурн – первая гонка, не меняет этот настрой. Но приятно начать сезон перед домашними трибунами», – поделился мыслями австралиец.

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