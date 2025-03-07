Гюнтер Штайнер: «Пиастри может стать чемпионом «Формулы-1»
Бывший руководитель «Хааса» считает, что у гонщика «Макларена» Оскара Пиастри есть шанс выиграть чемпионат уже в предстоящем сезоне.
«Пиастри может стать чемпионом «Формулы-1». Как я всегда говорил, для успеха гонщик должен оказаться за рулем подходящей машины. И в данный момент это как раз и может случиться. Я уже говорил об этом – он может выиграть и в этом году, если хорошо начнет сезон.
Я не очень хорошо знаю Оскара, в паддоке мы просто здоровались. Зато я хорошо знаю Марка Уэббера, который его тренирует (будучи менеджером Пиастри).
И это очень важный фактор, потому что Марк может учить Оскара, помогать ему избегать ошибок, которые он сам допускал по ходу карьеры. Так что Марк – лучший учитель для Оскара, поскольку он в любой момент может сказать ему: «Так, давай вот тут пойдем коротким путем. Тебе не стоит вот этого делать, потому что раньше я сам так поступал. И это было ошибкой», – рассказал Штайнер.
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