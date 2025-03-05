Андреа Кими Антонелли: «Мне не нравится, когда люди сравнивают меня с Айртоном Сенной»

Антонелли не видит смысла в сравнениях с Сенной.

Новичок «Мерседеса » неоднократно рассказывать, что именно бразилец всегда был его кумиром – в том числе в честь Сенны итальянец выбрал №12 для выступлений в «Формуле-1». Многие болельщики отмечают и внешнее сходство Антонелли и Сенны:

«Мне не нравится, когда люди сравнивают меня с Айртоном Сенной . Потому что я считаю, что каждый гонщик индивидуален. Но да, безусловно, Айртон Сенна всегда был моим кумиром, примером для подражания. И да, разумеется, было бы классно, если бы в итоге мне удалось добиться хотя бы частички того успеха, которого за свою карьеру достиг Сенна».

Антонелли также дистанцировался от каких-либо сравнений с Льюисом Хэмилтоном и статуса его преемника в «Мерседесе»:

«Я не чувствую себя преемником Хэмилтона. Я просто гонщик «Формулы-1», выступающий за «Мерседес». Но да, разумеется, это просто прекрасная возможность и я безмерно благодарен «Мерседесу» за то, что команда в меня поверила.

В то же время я понимаю, что это огромная ответственность. Я выступаю за «Мерседес», то есть представляю топ-команду, а значит и ожидания очень высоки. Я просто буду стараться выступать как можно лучше.

Я хочу найти хороший ритм и постоянно прибавлять. И избегать серьезных ошибок. Ведь допуская серьезную ошибку, ты отходишь сразу на несколько шагов назад, и чтобы наверстать это потребуется время», – рассказал Антонелли .

Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять