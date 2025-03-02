Фредерик Вассер о шансах на победу в Мельбурне: «Преждевременно об этом говорить, условия в Бахрейне были экстремальными»
Руководитель «Феррари» рассказал, что не стал бы делать прогнозов на основе тестов в Бахрейне, которые проходили в нетипичных условиях при довольно низких температурах. В то время как на этапе в Мельбурне условия будут совсем другими.
«Будем ли мы бороться за победу в Мельбурне? Честно говоря, сейчас преждевременно об этом говорить, в том числе, потому что условия на тестах в Бахрейне были довольно экстремальными, и в такой ситуации сложно увидеть четкую картину происходящего.
Ситуация сильно менялась от сессии к сессии. Мы не знаем, кто с каким количеством топлива в баках работал и когда. В таких условиях сложно оценить ситуацию.
Мы говорили то же самое и перед тестами в Бахрейне: нам нужно сосредоточиться на своей работе, на поиске баланса, на получаемых данных и не думать о других командах.
Более того, если посмотреть на изменения иерархии в прошлых годах, то увиденное на тестах не совпадало с тем, что мы увидели уже через неделю в первой квалификации сезона, в тех же погодных условиях.
В данном же случае мы приедем с трассы, где выступали при температуре в 15 градусов на трассу в Мельбурне, где температура будет уже 45 градусов. Так что это будет совсем другая история, но мы будем готовы», – рассказал Вассер.
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